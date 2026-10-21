ایران جان با تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی استان مرکزی، پیوند‌های تجاری این استان با کردستان و بررسی زنجیره ارزش تولید و پرورش ماهیان زینتی را روایت می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گاهی پیوند میان استان‌های مختلف، نه در جاده‌ها و مرز‌های جغرافیایی، بلکه در مسیر تولید و اشتغال شکل می‌گیرد.

برنامه ایران جان رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان‌های مختلف کشور است فرصتی که نشان می‌دهد همکاری میان استان‌ها چگونه می‌تواند به تقویت تولید گسترش بازار و ایجاد فرصت شغلی کمک کند.

ماهیانی کوچک و رنگارنگ که علاوه بر زیبایی، می‌توانند زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشند.