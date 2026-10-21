برگزاری نشست ترویجی کنگره ملی شهید آیت الله مفتح در مشهد
در آستانه برگزاری کنگره ملی دانشمند شهید آیت الله دکتر مفتح، ۴۰ نشست ترویجی و تبیینی در هشت استان کشور برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر اجرایی کنگره ملی شهید آیت الله مفتح گفت: سلسله نشست های تبیینی با هدف تبیین اندیشه ها و جایگاه علمی و فرهنگی شهید مفتح طراحی شده است و نخستین نشست آن امروز در مشهد برگزار شد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این نشست ها در استان های خراسان رضوی، تهران، اصفهان، قزوین، کردستان، لرستان، شیراز و قم برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین حبیب حاتمی افزود: اختتامیه این کنگره نیز قرار است ۲۹ آذرماه، هم زمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه در قم برگزار شود.