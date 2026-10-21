برگزاری نشست ترویجی کنگره ملی شهید آیت‌ الله مفتح در مشهد

در آستانه برگزاری کنگره ملی دانشمند شهید آیت‌ الله دکتر مفتح، ۴۰ نشست ترویجی و تبیینی در هشت استان کشور برگزار می‌ شود.