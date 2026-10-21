نشست مشترک استانداران ایلام، میسان و دیاله با حضور رئیس هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق در سفارت ایران واقع در بغداد، برگزار شد و طرفین بر بازگشایی بازارچه هلاله شمالی و رونق تردد در مرز چیلات دهلران، تاکید کردند.

تاکید استانداران ایلام، میسان و دیاله بر بازگشایی بازارچه هلاله شمالی و مرز چیلات

تاکید استانداران ایلام، میسان و دیاله بر بازگشایی بازارچه هلاله شمالی و مرز چیلات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست مشترک استانداران ایلام، میسان و دیاله با حضور رئیس هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق در سفارت ایران واقع در بغداد برگزار شد و طرفین بر بازگشایی بازارچه هلالی شمالی در منطقه سومار و افزایش تردد در چیلات دهلران، تأکید کردند.

در این نشست احمد کرمی، استاندار ایلام با اشاره به مرز مشترک طولانی این استان با سه استان واسط، دیاله و میسان عراق، خواستار آغاز تردد محدود در مرز چیلات دهلران شد و آمادگی ایران برای توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه راه را اعلام کرد.

رئیس هیئت گذرگاه‌های مرزی عراق نیز با ابراز تمایل کشورش برای گسترش روابط تجاری و افزایش تردد زائران در مرز‌های همجوار با ایلام؛ بر نیاز مرز چیلات به توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد و گفت: برای بازگشایی بازارچه‌های شهابی و هلاله شمالی در حال متقاعد کردن مقامات عراقی هستیم.

عدنان محمدعباس اشمری استاندار دیاله با اشاره به تبادل کالا در دو مرز منذریه و ممدلی در مرز‌های ایلام، اعلام کرد: روزانه ۵۷۵ کامیون کالا از این دو گذرگاه وارد و صادر می‌شود.

اسدالله چراغی، رئیس مجمع نمایندگان استان با تأکید بر ضرورت تقویت روابط دو کشور اظهار کرد: اتحاد و همدلی ایران و عراق در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و بازگشایی مرزها، نماد وحدت و پیوند دو ملت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ورود روند بازگشایی مرز چیلات به مرحله اجرایی، تأکید کرد: این موضوع باید هرچه سریع‌تر از مرحله انتظار و پیگیری به واقعیت تبدیل شود و انتظار داریم تاریخ مشخصی برای بازگشایی این مرز تعیین شود.

چراغی ابراز امیدواری کرد: نتایج این نشست، دستاورد‌های ملموسی برای مردم استان ایلام و استان میسان عراق به همراه داشته باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در پایان از همدلی، همراهی و همکاری مسئولان و مردم عراق و ایلام قدردانی کرد و بر ضرورت تسریع در تحقق این مطالبه مشترک تأکید کرد.