به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهارمین همایش ایده‌پردازان قرآنی از سوی مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی با رویکرد آموزش عمومی قرآن در مدارس برگزار می‌شود.

براساس اعلام فراخوان اولیه، مهلت ارسال آثار به این دوره از همایش پیشتر ۱۰ مهرماه اعلام شده بود که بنا به درخواست متقاضیان شرکت در این رویداد قرآنی تا ۳۰ مهرماه تمدید شده بود.

مرکز قرآن و عترت کانون مدارس اسلامی به منظور ارائه فرصت بیشتر به ایده‌پردازان متقاضی شرکت در این همایش به ویژه آن دسته از شرکت‌کنندگان که براساس یکی از محور‌های این رویداد یعنی «ارائه راهکار‌های اجرایی برای عملیاتی شدن ایده‌های برگزیده دوره‌های گذشته» به دنبال طراحی ایده‌های فناورانه هستند، فراخوان را تمدید و آخرین مهلت ارسال آثار را ۸ آبان اعلام کرده است.