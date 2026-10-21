بارش رحمت الهی باران از ظهر امروز در مناطق مختلف آذربایجان شرقی آغاز شده است و در برخی نواحی به شدت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عصر امروز بارش باران همراه با تگرگ و رعد و برق در مناطق مختلف استان به ویژه تبریز، آذرشهر، سردرود اسکو و عجب شیر مردم را خوشحال کرد و در عین حال موجب گرفتگی خیابانها و معابر در این مناطق شد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: بارش‌های رگباری، آب‌گرفتگی معابر و وزش باد شدید موقتی، به‌ویژه در نیمه شمالی استان، تا بعدازظهر جمعه پیش‌بینی می‌شود.

محمد امیدفر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان افزود: فعالیت سامانه بارشی پنجشنبه و جمعه شدت می‌گیرد؛ ازاین‌رو، احتمال بروز آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.

وی با بیان اینکه این بارش‌ها در برخی موارد بیش از بارش‌های نرمال بلندمدت استان خواهد شد افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های بلندمدت هواشناسی، در این شرایط احتمال رخداد بارش‌های حدی و بروز سیلاب در استان دور از انتظار نیست؛ بنابراین دستگاه‌های خدماتی و امدادی برای مواجهه با این شرایط باید پیش بینی‌ها و آمادگی لازم داشته باشند.