در دویست و سی و سومین شب از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی، مردم انقلابی خوزستان میثاق دوباره خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در شب دویست و سی و سومین شب از اجتماعات مرمی دفاع از ایران اسلامی به مانند شب‌های گذشته با حضور آگاهانه خود به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای لبیک گفتند.

مردم انقلابی خوزستان در اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی، آمادگی خود را در دفاع از میهن اسلامی اعلام کردند.