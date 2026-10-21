رشد ۵۵ درصدی عوارض ارزش افزوده در کردستان

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از افزایش ۵۵ درصدی عوارض توزیع‌شده مالیات بر ارزش افزوده در استان، طی شش‌ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل خبر داد.