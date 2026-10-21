رشد ۵۵ درصدی عوارض ارزش افزوده در کردستان
مدیرکل امور مالیاتی کردستان از افزایش ۵۵ درصدی عوارض توزیعشده مالیات بر ارزش افزوده در استان، طی ششماهه نخست امسال نسبت به سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، فعله گری، درباره نحوه توزیع این عوارض در بخشهای مختلف، از نقش این منابع در تأمین اعتبارات عمرانی و توسعه خدمات عمومی گفت.
افزایش سهم عوارض توزیعی در کردستان میتواند زمینه تأمین منابع بیشتر برای اجرای طرحهای عمرانی، تقویت زیرساختها و بهبود خدمات عمومی را فراهم کند.
موضوعی که مدیریت صحیح و هدفمند این منابع، نقش مهمی در تحقق آن دارد.