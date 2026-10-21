۲۴۱ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بخش صید و صیادی مهاباد مشغول فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، عملیات صید ماهی از دریاچه سد مهاباد چند روزی است که آغاز شده است و تا فروردین ماه سال آینده ادامه دارد. تعاونی صید و صیادی مهاباد برای ۴۱ نفر بصورت مستقیم و برای ۲۰۰ نفر دیگر هم بصورت غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد کرده است. رحیم درویشی عضو شرکت تعاونی صیادان مهاباد می‌گوید: امسال فراوانی آب، برکت بیشتری به سد مهاباد بخشیده. صید ماهی امسال از ۲۵ مهر ماه در دریاچه سد مهاباد آغازشده و تا اوایل فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.