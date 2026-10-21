این جایزه به همت مؤسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی و با محوریت «انسان، انسانیت و کرامت انسانی» شکل‌گرفته است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هدف از برگزاری این رویداد، فراهم‌کردن بستری برای بازآفرینی مفاهیم عمیق انسانی و آموزه‌های رضوی در قالب داستان کوتاه و بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات برای روایت تجربه‌های ملموس زندگی انسان معاصر است.

در مجموع، ۲ هزار و ۵۵۹ اثر از ۲۱۳ شهر ایران و همچنین نویسندگانی از کشور‌های افغانستان، پاکستان، فرانسه، کانادا، هلند و یمن به دبیرخانه جشنواره ارسال شد؛ مشارکتی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه ادبیات داستانی برای پرداختن به مفاهیم مشترک انسانی و گسترش دامنه مخاطبان فرهنگ رضوی است.

این جشنواره مفاهیمی همچون کرامت انسانی، امید، عدالت‌ورزی، نوع‌دوستی و روابط انسانی، به‌جای بیان مستقیم و شعاری، در بستر روایت‌های خلاقانه و از طریق شخصیت‌ها، موقعیت‌ها و انتخاب‌های داستانی بازتاب پیدا کند.

در مرحله نخست داوری، آثار بر اساس شاخص‌های تخصصی داستان‌نویسی از جمله ایده، طرح، شخصیت‌پردازی، مضمون و زاویه دید بررسی شدند و از میان آثار رسیده، ۱۶۶ داستان به مرحله بعد راه یافتند.

در این رویداد، علاوه بر انتخاب داستان‌های برتر، بخش‌های مستقلی برای شناسایی بهترین ایده‌پردازی، طرح داستانی و شخصیت‌پردازی پیش‌بینی شده است تا ابعاد مختلف خلاقیت نویسندگان نیز موردتوجه قرار گیرد.