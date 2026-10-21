قزوین با ۱۱ هزار هکتار باغ زیتون، دومین تولیدکننده بزرگ کشور است. در این میان، منطقه طارم‌سفلی با زنجیره کامل تولید، محصول خود را به بازار‌های عراق، روسیه و عمان صادر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، منطقه طارم‌سفلی با بهره‌گیری از زنجیره کامل تولید، از نظر میزان تولید زیتون در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

محسن خیرخواه، مدیر جهاد کشاورزی قزوین، اعلام کرد که از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات استان، حدود ۴۰۰۰ هکتار در طارم‌سفلی به صورت متراکم و با روش‌های مکانیزه در حال بهره‌برداری است. او تأکید کرد که استفاده از دستگاه‌های مدرن در این منطقه، کیفیت روغن را با حفظ سطح پایین اسید و پروکسید (۱۴ تا ۲۲ درصد) تضمین می‌کند.

این منطقه با داشتن زنجیره کامل تولید، توانسته است محصول خود را به بازارهای بین‌المللی صادر کند؛ به‌طوری که زیتون طارم‌سفلی اکنون راه خود را به کردستان عراق، روسیه و عمان باز کرده است.

امیر خدایاری، مدیر جهاد کشاورزی طارم‌سفلی، ضمن اشاره به چالش‌هایی نظیر کم‌آبی و آفت مگس زیتون، از اقدامات کنترلی برای مدیریت آفت خبر داد. وی همچنین به احداث بازارچه اختصاصی در این منطقه اشاره کرد که با پیشرفت ۱۰ تا ۱۵ درصدی، بستری برای عرضه مستقیم محصولات فراهم می‌کند.

نفیسه ابراهیمی، مدیر باغبانی قزوین نیز با تأکید بر خواص درمانی این محصول، از زیتون و روغن آن با عنوان «روغن جوانی» یاد کرد. همچنین روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه در روستای کلج طارم‌سفلی، «جشن زیتون» برگزار خواهد شد.

جشن زیتون، فرصتی برای معرفی این طلای سبز و حمایت از باغدارانی است که رونق این صنعت به تلاش آن‌ها گره خورده است.



