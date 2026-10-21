حاجیه خانم طاهره سادات زاهدی مادر شهیدان علی و حسین خوش‌نظر و خواهر شهیدان سید علی اکبر و سید علی اصغر زاهدی دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حاجیه خانم طاهره سادات زاهدی مادر شهیدان علی و حسین خوش‌نظر که در دوران هشت سال دفاع‌مقدس و در راه دفاع از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی، دو فرزند خود را تقدیم اسلام کرده بود، به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر مادر بزرگوار دو شهید امروز با بدرقه مردم قدرشناس شهرری تشییع و در بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

شهید حسین خوش نظر، یادگار عزیزالله و طاهره بیست و سوم مرداد ۱۳۴۵ در شهرستان ری به دنیا آمد. او دانش‌آموز دوم متوسطه بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. این شهید گرانقدر بیست و هشتم فروردین ۱۳۶۲ با سمت پرچمدار خط در فکه به شهادت رسید. پیکرش مدت‌ها در منطقه باقی ماند و پس از تفحص در بهشت‌زهرای شهرستان تهران به خاک سپرده شد.

شهید علی خوش نظر، یادگار دیگری از عزیزالله و طاهره بیستم شهریور ۱۳۴۱ در شهرستان تهران دیده به جهان گشود. او تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. فروشنده پوشاک بود. سال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک پسر و یک دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. این شهید گرانقدر سیزدهم مرداد ۱۳۶۷ با سمت تک‌تیرانداز در اسلام‌آبادغرب به دست منافقین بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. مزار وی در بهشت‌زهرای زادگاهش قرار دارد.