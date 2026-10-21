رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر لزوم تسهیل مقررات، جبران افزایش هزینه‌های حمل ونقل و تقویت حضور بنگاه‌های ایرانی در بازار‌های جهانی، از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای قرار گرفتن در چرخه تصمیم گیری و تسهیل مسیر فعالیت صادرکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما محمدعلی دهقان دهنوی در سی امین آیین روز ملی صادرات بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان، رفع موانع داخلی و تقویت زیرساخت‌های توسعه صادرات تأکید کرد.

دهقان دهنوی با اشاره به جایگاه صادرکنندگان در اقتصاد کشور، روز ملی صادرات را روز قدردانی از کسانی دانست که میان بازار داخلی و مشتریان خارجی پیوند برقرار کرده و آن را حفظ کرده‌اند، نه صرفاً روز بیان اعداد و فهرست اقدامات.

وی با بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط دشوار ناشی از جنگ، تحریم و محاصره اقتصادی، روند تجارت را متوقف نکردند، افزود: با وجود مشکلات در نقل وانتقال وجوه، صادرکنندگان به تعهدات خود پایبند ماندند و برای استمرار اشتغال تلاش کردند. این پایداری، نشاندهنده نقش تعیین کننده آنها در حفظ جریان تجارت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شعار «تجارت پویا، صادرات ارزش آفرین»، تصریح کرد: شعار امسال را نمی‌توان به یک عنوان محدود کرد، بلکه معیاری برای سنجش عملکرد فعالان حوزه صادرات غیرنفتی است.

وی عملکرد تجارت خارجی کشور را در شرایط ناشی از دو جنگ و فضای ایجادشده پس از آن قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است. هرچند این رقم در مقایسه با نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم کاهش یافته، اما همچنان بالاتر از سطح تجارت خارجی در سال‌های پیش از آن است. کاهش قیمت محصولات پتروشیمی، گاز صادراتی و محصولات کشاورزی از جمله عوامل مؤثر بر این وضعیت هستند؛ با این حال صادرات غیرنفتی در بخش‌های صنعت و معدن رشد قابل توجهی داشته است.

معاون وزیر صمت همچنین به رشد ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و این عملکرد را حاصل حمایت‌های رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت دانست.

دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت مسیر‌های حمل ونقل در تجارت خارجی کشور گفت: ۷۵ درصد از تجارت خارجی کشور از طریق دریا انجام میشد، اما با تلاش دستگاه‌های مختلف به ویژه بخش خصوصی توانستیم مسیر‌های جایگزین را در این مدت بازتعریف کرده و روند تجارت را ادامه دهیم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های ایران برای توسعه تجارت افزود: کشور از توانمندیها، دانش، مهارت و نیروی انسانی متخصص برخوردار است و میتوان از این ظرفیت‌ها برای افزایش حجم تجارت بهره گرفت و آن را از «هفته‌ای یک میلیارد دلار» به «روزانه یک میلیارد دلار» رساند.

معاون وزیر صمت، صادرکنندگان را خط مقدم جنگ اقتصادی نامید و تصریح کرد: وظیفه ماست که موانع داخلی پیشروی صادرکنندگان را رفع و مسیر فعالیت آنها را تسهیل کنیم.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل ونقل در شرایط کنونی، تخصیص مشوق‌های مناسب را یکی از راهکار‌های جبران این افزایش هزینه‌ها دانست و گفت: باید موانع موجود در مسیر تجارت برطرف، مقررات تسهیل و ظرفیت‌های اجرایی لازم برای حضور کارساز فعالان اقتصادی در بازار‌های جهانی توسعه یابد.

دهقان دهنوی با تأکید بر حفظ بازار‌های هدف و دستیابی به صادرات ارزش آفرین گفت: صادرکنندگان با وجود فشار‌های متعدد، پایداری تجارت کشور را تضمین کرده‌اند. در این مسیر باید با تقویت ظرفیت‌های صادراتی و تمرکز بر خلق ارزش افزوده، بستر حضور پایدارتر محصولات و خدمات ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم کنیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات راهگشا، از تدوین ۱۰ پیشنهاد خبر داد و ابراز امیدواری کرد با قرار گرفتن این پیشنهاد‌ها در چرخه تصمیم گیری، روند رسیدگی به مسائل و رفع موانع توسعه صادرات تسریع شود.

دهقان دهنوی در پایان از تلاش‌های فعالان اقتصادی و دست اندرکاران توسعه صادرات کشور قدردانی کرد.

گفتنی است در سی امین دوره آیین روز ملی صادرات، از سامانه اطلس صادراتی رونمایی و از ۱۳ شرکت ممتاز ملی و ۴۳ شرکت نمونه ملی تجلیل به عمل آمد.