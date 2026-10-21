در کرانه باختری موانع نظامی و محدودیت ها، مسیری کوتاه را به سفری طولانی بر‌ای فلسطینی‌ها تبدیل کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از غزه ، در کرانه باختری موانع نظامی و محدودیت ها، مسیری کوتاه را به سفری طولانی تبدیل می‌کنند.

این داستان هر روز زندگی فلسطینیانی است که ناچارند برای رسیدن به محل کار، دانشگاه یا بیمارستان، روز طولانی و پر اضطرابی را طی کنند.

شهروندان فلسطینی از کارمند و دانشجو گرفته تا کشاورز و بیمار نمی‌دانند چه موقع به کارشان می‌رسند.

بسته شدن‌ها بر معیشت شهروندان تأثیر می‌گذارد و بر بار اقتصادی خانواده‌ها می‌افزاید، فلسطینیان به سبب بسته شدن راه‌ها سالانه صد میلیون دلار خسارت می‌بینند و بستن راه‌ها رفت و آمد چهار میلیون شهروند فلسطینی را در کرانه باختری و قدس شرقی محدود می‌کند و هر چه انتظار طولانی‌تر شود موارد پزشکی و بشردوستانه بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرند.