قسمت دوم «کتاب گرد» این هفته به سراغ کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» و رونمایی از کتاب «فضایی شو» رفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نویسنده کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم» گفت: اسم کتاب بر اساس گفته شهید انتخاب شده است که بارها گفته بود خدایا به من توفیق توبه نده، من همین رضا سنجرانی را دوست دارم.

محسن ذوالفقاری افزود: «در نوشتن این کتاب از تلفیق «خاطرات خودگفته» شهید سنجرانی به صورت اول شخص با روایت های دیگران به صورت سوم شخص استفاده شده است.