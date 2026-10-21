صرف صبحانه کامل و مقوی و استفاده از میان وعده‌های سالم، تأثیر بسزایی در افزایش قدرت تمرکز و یادگیری دانش‌آموزان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، هر ساله با آغاز فعالیت مدارس، تغذیه دانش‌آموزان به یکی از دغدغه‌های جدی والدین تبدیل می‌شود. کارشناسان می‌گویند یک روز خوب تحصیلی در کنار فعالیت‌های بدنی، با داشتن تغذیه سالم و مناسب ساخته می‌شود. تغذیه سالم به‌ویژه برای دانش‌آموزان که در سن یادگیری و رشد قرار دارند موجب ارتقای سلامتی، شادابی و یادگیری هرچه بهتر آنان می‌شود. در حال حاضر مصرف زیاد غذا‌های چرب و سرخ شده، فست فود‌ها و مصرف زیاد نمک از جمله مشکلاتی است که در الگوی مصرف غذایی دانش آموزان وجود دارد.