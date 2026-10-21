رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت وحدت رویه دولتمردان و فعالان بخش خصوصی گفت: باید هزینه فشار‌های خارجی را با عقلانیت، عمل‌گرایی و تصمیم‌های هوشمندانه مبتنی بر منافع ملی خنثی کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما صمد حسن‌زاده در سی‌امین دوره آیین روز ملی صادرات که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، صادرکنندگان را انسان‌هایی خواند که در هر شرایطی برای حفظ ارزش‌های ملی، تولید، اشتغال و توسعه سرمایه انسانی تلاش کرده و در شرایط دشوار اقتصادی اجازه توقف روند صادرات کشور را نداده‌اند.

وی صیانت از جریان صادرات در شرایط خطیر را ضرورتی راهبردی برای حفظ اشتغال، ارزآوری و اعتبار اقتصادی ایران دانست و از نقش وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌ها در پیگیری مستمر موانع و پشتیبانی از مسیر‌های تجاری قدردانی کرد.

شرایط «نه جنگ، نه صلح» و تأثیر آن بر تجارت

رئیس اتاق ایران با اشاره به ادامه شرایط «نه جنگ؛ نه صلح» و فضای آکنده از نااطمینانی، فشار‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و تهدید مسیر‌های حمل‌ونقل گفت: در چنین فضایی دشمن متخاصم تلاش می‌کند با افزایش هزینه مبادلات، قدرت رقابت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کند. به گفته وی، پاسخ واحد دولتمردان و فعالان اقتصادی باید تبدیل فشار بیرونی به اراده‌ای منسجم برای حفظ جریان تجارت و حذف موانع داخلی باشد.

پیشنهاد تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی

حسن‌زاده با طرح پیشنهاد اتاق ایران برای تشکیل ستاد استمرار تجارت خارجی اظهار کرد: انتظار می‌رود دولت با مشارکت بخش خصوصی، گمرک، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها برنامه‌ای عملیاتی برای استمرار تجارت خارجی تدوین کند. به گفته وی، تنوع‌بخشی به مسیر‌های حمل‌ونقل، تسهیل تشریفات گمرکی و مرزی، تقویت بیمه و مدیریت ریسک تجارت و هماهنگی مؤثر بین دستگاه‌ها از عوامل حیاتی جلوگیری از اختلال در زنجیره تجارت است.

ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی و صیانت از صادرکنندگان خوش‌نام

رئیس اتاق ایران بر هماهنگی سازوکار‌های بازگشت ارز و تأمین سرمایه در گردش با واقعیت‌های تجارت تأکید کرد و خواستار بازنگری در رویه‌های محدودکننده کارت بازرگانی، تفکیک تخلفات عمدی از تعهدات قابل جبران، اعطای فرصت متناسب برای ایفای تعهدات ارزی و پرهیز از اقدامات تعزیراتی علیه صادرکنندگان خوش‌سابقه شد.

رقابت‌پذیری و تنوع‌بخشی به مقاصد تجاری

وی حفظ بازار‌های سنتی و توسعه بازار‌های جدید را مستلزم توجه هم‌زمان به قیمت تمام‌شده، شرایط پرداخت، تعرفه‌ها و هزینه حمل‌ونقل دانست و هشدار داد: اگر حمایت منطقی از صادرکنندگان ایرانی صورت نگیرد و نتوانند در برابر رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی رقابت کنند، بازار‌ها از دست می‌رود و احیای آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

تقویت دیپلماسی اقتصادی و حرکت به سوی صادرات پایدار

حسن‌زاده خواستار تبدیل دیپلماسی اقتصادی به ابزاری عملیاتی برای تسهیل تجارت شد و بر پیگیری توافق‌های تعرفه‌ای و حمل‌ونقلی، رفع موانع گمرکی و توسعه همکاری با کشور‌های همسایه تأکید کرد. وی همچنین صادرات پایدار را نیازمند افزایش ارزش‌افزوده، ارتقای کیفیت، تکمیل زنجیره تولید و تقویت برند‌های ایرانی دانست و بر حمایت از صنایع پایین‌دستی، خدمات فنی‌ومهندسی، محصولات دانش‌بنیان و صادرات خدمات تخصصی در کنار صادرات کالا تأکید کرد.

بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق ایران در پایان بر بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی بر پایه اعتماد، مشارکت و مسئولیت‌پذیری تأکید کرد و گفت: دولت مسئول سیاست‌گذاری کلان، تنظیم‌گری شفاف، تأمین زیرساخت و تضمین رقابت منصفانه است و بخش خصوصی مسئولیت سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری و توسعه بازار را برعهده دارد. به گفته وی، تحقق این تقسیم کار ملی نیازمند مشارکت مؤثر تشکل‌ها در تصمیم‌سازی، پرهیز از مداخلات غیرضروری و ایجاد سازوکار منظم گفت‌و‌گو میان نهاد‌های حاکمیتی و فعالان اقتصادی است.