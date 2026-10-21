به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این دیدار در منزل بانوی خیر و با حضور حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور؛ جاسم حسین‌پور، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی؛ امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم شهرستان‌های خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی؛ مهدی آسیایی، فرماندار خواف؛ عباس جوانشیری، مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

سرکار خانم سکینه موسی‌زاده با اهدای زمینی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال برای احداث مدرسه‌ای ۶ کلاسه، گامی ارزشمند برای توسعه فضا‌های آموزشی و گسترش فرصت‌های تحصیلی برای دانش‌آموزان محله لاج خواف برداشت.

در این دیدار، حمیدرضا خان‌محمدی، معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از تأمین ۲۵ درصد هزینه ساخت این مدرسه پس از اجرای فونداسیون خبر داد؛ حمایتی که در کنار مشارکت خیران، می‌تواند به تسریع روند احداث این فضای آموزشی کمک کند.

توسعه فضا‌های آموزشی و تحقق عدالت آموزشی، نیازمند مشارکت خیران نیک‌اندیش و همراهی مسئولان است؛ مشارکتی ارزشمند که زمینه دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی مناسب را فراهم می‌کند.