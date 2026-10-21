به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، آیت‌الله عبادی‌زاده در این دیدار با اشاره به کمبود امکانات و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های ورزشی استان گفت: توسعه ورزش هرمزگان نیازمند نگاهی جامع و برنامه‌محور است

وی با تأکید بر ضرورت تدوین سند جامع و نقشه راه توسعه ورزش استان افزود: حرکت در مسیر پیشرفت ورزش هرمزگان باید مبتنی بر اهداف روشن، شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری و برنامه‌های زمان‌بندی‌شده باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با انتقاد از نبود توازن در توزیع منابع مسئولیت اجتماعی صنایع در سطح کشور گفت: وضعیت کنونی این حوزه نیازمند ساماندهی و تدوین سازوکاری عادلانه و شفاف است و نباید میزان بهره‌مندی استان‌از منابع مسئولیت اجتماعی صنایع، تابع قدرت چانه‌زنی و نفوذ آنها باشد.

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مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان هم در این دیدار با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی ورزشی باید بر اساس قابلیت‌های هر منطقه انجام شود، گفت: هرمزگان با برخورداری از نوار ساحلی گسترده، جزایر متعدد و تنوع قومی و فرهنگی، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه رشته‌های ورزشی دارد.

مهدی فولادی توسعه ورزش‌های ساحلی و دریایی را یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های استان عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن زیرساخت‌ها افزود: نگاه اصلی ما تمرکززدایی و حرکت به سمت عدالت در توزیع امکانات از مرکز استان تا دورافتاده‌ترین روستا‌ها و جزایر است.