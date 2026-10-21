به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متخصص مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی دهدشت گفت: این عملی تخصصی با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب، متخصصان بیهوشی و کادر درمان و با تأمین تجهیزات مورد نیاز از تهران انجام شد.

دکتر براتی افزود: این کودک که پیش از این در شیراز تحت بررسی و پیگیری پزشکی قرار داشت، به دلیل علائمی از جمله اختلال تعادل، زمین خوردن‌های مکرر، استفراغ و عدم تحمل غذا، تحت عمل جراحی قرار گرفت.