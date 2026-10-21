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علیرضا آذری نژاد کودک دوساله مبتلا به هیدروسفالی که از پیش از تولد با این عارضه شناخته شده بود، در بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت تحت عمل جراحی شنتگذاری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، متخصص مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی دهدشت گفت: این عملی تخصصی با همکاری تیم جراحی مغز و اعصاب، متخصصان بیهوشی و کادر درمان و با تأمین تجهیزات مورد نیاز از تهران انجام شد.
دکتر براتی افزود: این کودک که پیش از این در شیراز تحت بررسی و پیگیری پزشکی قرار داشت، به دلیل علائمی از جمله اختلال تعادل، زمین خوردنهای مکرر، استفراغ و عدم تحمل غذا، تحت عمل جراحی قرار گرفت.