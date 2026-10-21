استاندار خراسان جنوبی گفت: در تخصیص منابع میان شهرستان‌های استان، به‌ویژه مناطق کمترتوسعه‌یافته و شهرستان‌های مرزی، عدالت رعایت شود.



استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: در اولویت بندی طرح‌ها باید میزان بهره‌مندی مردم، تعداد افراد برخوردار از خدمات و امکان تکمیل طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد و طرح‌هایی که به مراحل پایانی اجرا رسیده‌اند، باید با تأمین اعتبار لازم هرچه سریع‌تر تکمیل و افتتاح شوند. استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: در اولویت بندی طرح‌ها باید میزان بهره‌مندی مردم، تعداد افراد برخوردار از خدمات و امکان تکمیل طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد و طرح‌هایی که به مراحل پایانی اجرا رسیده‌اند، باید با تأمین اعتبار لازم هرچه سریع‌تر تکمیل و افتتاح شوند.

هاشمی همچنین با تأکید بر ضرورت فعال شدن کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و مردم در فصل پیش‌رو باشد.

وی با اشاره به اجرای طرح انتقال گاز به خراسان جنوبی و پیشرفت این طرح بزرگ در شرق کشور افزود: تکمیل زیرساخت‌های انتقال گاز به معنای نامحدود بودن منابع انرژی نیست و مدیریت مصرف همچنان باید با جدیت دنبال شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت سرشماری نفوس و مسکن در تصمیم‌گیری‌های کلان گفت: اطلاعات آماری معتبر، مبنای برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع است و همه دستگاه‌ها باید در اجرای سرشماری پیش‌رو همکاری کنند.





بهدانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی هم با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات مرتبط با هزینه‌های آب، برق، گاز و سوخت نسبت به عملکرد اسفند، از دستگاه‌های اجرایی خواست مطالبات شرکت‌های خدمات‌رسان را پرداخت کنند تا در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.





در این نشست، همچنین آخرین وضعیت درآمد‌های خراسان جنوبی بررسی شد که بر اساس گزارش ارائه شده، عملکرد درآمدی استان در نیمه نخست امسال سال همچنان با رقم مصوب فاصله دارد و با وجود بهبود عملکرد در شهریور، ضرورت تلاش بیشتر برای جبران عقب‌ماندگی درآمدی مورد تأکید قرار گرفت.