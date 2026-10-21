مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان از تأیید ۱۲ اثر دفاع مقدس استان برای ثبت ملی خبر داد و گفت: سه اثر دیگر نیز پس از تکمیل مراحل مقدماتی، برای ثبت ملی پیگیری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار عبدالرضا حاجتی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان، گفت: از مجموع ۱۵ اثر پیشنهادی استان، ۱۲ اثر در شورای ثبت ملی تأیید شده‌اند.

وی افزود: سه اثر دیگر نیز پس از تکمیل مراحل مقدماتی، برای ثبت ملی پیگیری خواهند شد.

حاجتی با اشاره به جایگاه تاریخی خوزستان در دوران دفاع مقدس گفت: خوزستان پایگاه و پایتخت دفاع مقدس کشور است و همه شهرهای این استان به نوعی یادآور حماسه‌ها و مقاومت دوران جنگ تحمیلی هستند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان سراسر خوزستان را موزه‌ای بزرگ از دفاع مقدس دانست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: در نقاط مختلف استان، مکان‌هایی وجود دارد که محل استقرار نیروهای مردمی و نظامی، فعالیت یگان‌های عملیاتی و پشتیبانی از جبهه‌ها بوده‌اند و حفظ و ثبت این مکان‌ها برای انتقال میراث دفاع مقدس به نسل‌های آینده ضرورت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی این آثار به نسل جوان و نوجوان گفت: این مکان‌ها در آینده می‌توانند به مقاصد گردشگری دفاع مقدس تبدیل شوند و زمینه آشنایی نسل‌های آینده با تاریخ مقاومت و ایثار مردم خوزستان را فراهم کنند.