به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، گفت: در راستای تکمیل گردش های ترافیکی تقاطعات بزرگراهی، شهر تهران و کاهش پیمایش های اضافی در منطقه ۲۰، یک طرح شامل دو بخش اجرایی از اسفند سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته است.

مهدی صداقتی افزود:بخش نخست این طرح به اجرای یک دسترسی برای اتصال شرق بزرگراه شهید آوینی به جنوب بزرگراه تهران-وارمین اختصاص دارد و در قالب یک دستگاه پل مراحل اجرایی را پشت سر می گذارد.

وی با بیان اینکه پل عبدالرحمن صوفی با هدف کاهش بار ترافیکی بخش شمالی جاده تهران-ورامین و کاهش ترافیک میدان معلم طراحی شده است، یادآور شد: همزمان با اجرای این پل، احداث سه مسیر دسترسی، اصلاح هندسی دو معبر و ساماندهی کندروی بزرگراه تهران – ورامین نیز در برنامه اجرایی قرار دارد.

وی ادامه داد: متعاقب تکمیل ۱۲ شمع ستون پل عبدالرحمن صوفی و نصب قطعات عرشه فولادی این پل طی چند مرحله تا نیمه مهرماه، اجرای ۳۱۰ شمع دو شیبراهه این پل ادامه دارد و تاکنون ۲۱۰ حلقه شمع آن بتن ریزی شده است.

صداقتی با اعلام پیشرفت ۳۰ درصدی پل عبدالرحمن صوفی، زمان بهره برداری از آن را پایان سال جاری عنوان کرد.