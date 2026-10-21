مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس در مبارزه با قاچاق کالا، ۲۹۴ رأس گوسفند فاقد مجوز را به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در شهرستان شیراز کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رهنگ محمدرضا رضایی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس اعلام کرد : مأموران پلیس در جریان کنترل محدوده کمربندی و ورودی‌های شیراز، اقدام به متوقف کردن سه دستگاه کامیون و نیسان حامل دام زنده کردند. در ادامه بازرسی‌های انجام شده با هماهنگی از سوی قوه قضائیه، تعداد ۲۹۴ رأس گوسفند فاقد مجوز در این خودرو‌ها کشف شد.

وی افزود : این عملیات در راستای اقدامات فنی و اطلاعاتی و پس از شناسایی فعالیت سه باند قاچاق احشام انجام شده است.

سرهنگ رضایی با اشاره به ارزش اقتصادی این دام‌ها تصریح کرد که برآورد کارشناسان از ارزش مجموع این احشام، ۱۱۶ میلیارد ریال (۱۱.۶ میلیارد تومان) است. رانندگان خودرو‌های مذکور نیز پس از تشکیل پرونده، جهت طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.