دبیر کمیته شعار سال وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به احتمال ادامه پدیده ال‌نینو تا فوریه ۲۰۲۷، بر ضرورت پایش پیش‌بینی‌های اقلیمی و آمادگی برای کاهش خسارت‌های بخش کشاورزی تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما ، نبی‌الله رشنو گفت: بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی هواشناسی، احتمال تداوم پدیده ال‌نینو تا فوریه ۲۰۲۷ نزدیک به ۱۰۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که ضرورت توجه به پیش‌آگاهی‌های اقلیمی و آمادگی برای مدیریت مخاطرات احتمالی را افزایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ال‌نینو، مرحله گرم چرخه طبیعی نوسان جنوبی ال‌نینو است، افزود: این پدیده با افزایش دمای سطح آب در بخش‌هایی از اقیانوس آرام استوایی و تغییر در گردش جو همراه است و می‌تواند بر الگو‌های دما و بارش در مناطق مختلف جهان تأثیر بگذارد.

رشنو با تأکید بر اینکه شدت و نوع اثرگذاری ال‌نینو در کشور‌های مختلف یکسان نیست، تصریح کرد: صرف تقویت این پدیده نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری قطعی درباره افزایش یا کاهش بارش در ایران باشد؛ بنابراین، بررسی پیش‌بینی‌های منطقه‌ای و ملی هواشناسی برای ارزیابی پیامد‌های احتمالی آن بر بخش کشاورزی اهمیت دارد.

دبیر کمیته شعار سال وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در صورت وقوع بارش‌های سنگین در برخی مناطق کشور، احتمال آب‌گرفتگی اراضی کشاورزی، طغیان رودخانه‌ها، فرسایش خاک و خسارت به محصولات و زیرساخت‌های تولید وجود دارد. در مقابل، بارش‌های مؤثر و قابل مدیریت می‌توانند به تقویت منابع آب کمک کنند.

وی با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه گفت: تطبیق تقویم کشت با شرایط آب‌وهوایی، اطلاع‌رسانی به‌موقع به کشاورزان درباره زمان مناسب کاشت و برداشت، مدیریت آبیاری و زهکشی مزارع و حفاظت از محصولات در برابر سیلاب‌های احتمالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند خسارت‌های ناشی از رخداد‌های حدی آب‌وهوایی را کاهش دهد.

رشنو، پایش مستمر منابع آب، بررسی وضعیت سد‌ها و رودخانه‌ها، شناسایی اراضی کشاورزی در معرض خطر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ستاد‌های مدیریت بحران را از دیگر الزامات آمادگی برای مواجهه با مخاطرات اقلیمی برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های اقلیمی زمانی می‌توانند به حفاظت از تولید و امنیت غذایی کشور کمک کنند که به تصمیم‌های اجرایی به‌موقع تبدیل شوند و اطلاعات معتبر هواشناسی در اختیار برنامه‌ریزان، مدیران بخش کشاورزی و بهره‌برداران قرار گیرد.

دبیر کمیته شعار سال وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: با توجه به اهمیت پایداری تولید محصولات کشاورزی و حفاظت از منابع آب و خاک، آمادگی پیشگیرانه، رصد مستمر شرایط جوی و هماهنگی بین‌بخشی باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر تغییرات اقلیمی قرار گیرد.



