معاون امنیتی- انتظامی استانداری خوزستان با حضور در پایانه چذابه و برگزاری نشست بررسی مشکلات رانندگان و فعالان اقتصادی، از پیگیری جدی برای رفع موانع ایجاد شده در پی مسدود شدن مرز چذابه خبر داد.

تاکید معاون استاندار خوزستان بر رفع مشکلات رانندگان، فعالان اقتصادی و مسافران در مرز چذابه

تاکید معاون استاندار خوزستان بر رفع مشکلات رانندگان، فعالان اقتصادی و مسافران در مرز چذابه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی در این نشست گفت: مرز چذابه امروز بر اساس تصمیم دفتر نخست‌وزیر عراق در دو بخش مسافری و تجاری مسدود شده است و این موضوع مشکلاتی را برای رانندگان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی افزود: پیگیری‌های لازم از طریق مبادی ذی‌ربط برای رفع این مشکل در دست انجام است و تمام تلاش خود را برای بازگشایی هرچه سریع‌تر مرز و کاهش دغدغه‌های فعالان اقتصادی به کار خواهیم گرفت.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان تأکید کرد: مشکلات رانندگان و فعالان اقتصادی که در پی این تصمیم متوقف شده‌اند، به صورت جدی در حال پیگیری است و نتایج آن به اطلاع آنان خواهد رسید. با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، تمهیدات لازم برای مدیریت وضعیت فعلی و جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر برای فعالان اقتصادی اندیشیده شده است.

حیاتی در پایان اظهار داشت: رفع موانع پیش‌روی تجارت و تردد مسافری از مرز چذابه از اولویت‌های استان است و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت.