مرز ریمدان در سیستان و بلوچستان پس از وقفه‌ای چند روزه بازگشایی و واردات و صادرات کالا در این مرز از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست منطقه منفصله منطقه آزاد ریمدان گفت: باتوجه به رایزنی‌های صورت گرفته با کشور پاکستان، واردات و صادرات ‌کالا پس از وقفه‌ای چند روزه، مجددا از عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در مرز ریمدان‌ از سر گرفته شد.

شُکری بلوچ ادامه داد: هم‌اکنون عملیات ترخیص و ارسال کامیون‌های حامل کالا که از چند روز پیش بخاطر بسته شدن مرز ریمدان سرگردان بودند، در حالا انجام است.