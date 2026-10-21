سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با اشاره به مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: این افزایش در حق‌العمل سی ان جی ۹۰ درصد، در بنزین حدود ۶۰ درصد و در گازوئیل ۵۵ درصد علی‌الحساب نسبت به سال قبل افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با بیان اینکه معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های عرضه سوخت را ابلاغ کرد، گفت: این افزایش در حق العمل سی ان جی ۹۰ درصد، در بنزین حدود ۶۰ درصد و در گازوئیل ۵۵ درصد علی‌الحساب نسبت به سال قبل افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزد: هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۹ مهرماه حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را پس از انتظار حدود ۷ ماهه، برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرد و این مصوبه ابلاغ شد که از اول فروردین ماه قابل محاسبه است و مابه‌التفاوت پرداخت می‌شود.

نواز بیان کرد: از اوایل مهرماه با درخواست مجموعه صنفی و همکاری وزارت نفت بخشی از مطالبات جایگاه‌ها در حال پرداخت است که با ابلاغ مصوبه جدید، مطالبات به روز رسانی شده و پرداخت‌ها تا تسویه کامل ادامه می‌یابد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ابراز امیدواری کرد با اجرای مصوبات خوبی که دولت داشته است شاهد این باشیم که حق‌العمل جایگاه‌ها همه ساله از اول فروردین هر سال اعلام و پرداخت شود و تاخیر نداشته باشد.