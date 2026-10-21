به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور از روز پنجشنبه آغاز می‌شود و تیم پالایش نفت آبادان در نخستین دیدار خود میزبان پارسه کرمان خواهد بود.

این دیدار از ساعت ۱۰ صبح در سالن شماره یک مجموعه ورزشی ۱۷ شهریور آبادان برگزار می‌شود.

تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان در فصل جدید با بهره‌گیری از کادر فنی مجرب و ترکیبی از بازیکنان باتجربه، ملی‌پوش و جوان، برای تکرار عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر فوتسال بانوان کشور تلاش می‌کند.

جلیل ناصری، رئیس امور ورزش پالایشگاه آبادان، با اشاره به فراهم شدن امکانات و شرایط مورد نیاز برای این تیم گفت: تمام امکانات لازم برای حضور قدرتمند بانوان فوتسالیست پالایش نفت آبادان مهیا شده است تا بار دیگر شاهد موفقیت و درخشش این تیم در بالاترین سطح فوتسال کشور باشیم.