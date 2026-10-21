به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس گمرک مهاباد گفت: بیش از ۴۴ میلیون دلار انواع کالا امسال از گمرک مهاباد به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با پارسال رشد ۵۵ درصدی داشته است. احمد احمدی افزود: ۹۱۶ فقره اظهارنامه صادرات قطعی به ارزش بیش از ۴۴ میلیون و ۸۵۸ هزار دلار در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ ثبت شده و عمده کالا‌های صادراتی در این مدت محصولات پتروشیمی بوده است. رئیس گمرک مهاباد اضافه کرد: تعداد اظهارنامه‌های صادراتی در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۸ درصد و ارزش دلاری صادرات نیز ۵۵ درصد افزایش یافته است.