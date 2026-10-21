مردم آبادان با حضور در راهپیمایی و اعلام میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، بر حفظ وحدت و همبستگی ملی و حمایت از منافع ملی ایران تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان با حضور در راهپیمایی و گردهمایی مردمی، بار دیگر بر همراهی و همبستگی خود در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اعلام میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، حفظ وحدت و انسجام ملی را از ضرورت‌های مهم در شرایط کنونی دانستند.

حضور اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی، جلوه‌ای از همدلی و مشارکت مردمی بود؛ حضوری که شرکت‌کنندگان آن را بیانگر پایبندی به منافع ملی و حمایت از استقلال و امنیت کشور عنوان کردند.

مردم آبادان همچنین بر ضرورت تداوم حضور آگاهانه در صحنه، تقویت همبستگی اجتماعی و حفظ اتحاد میان اقشار مختلف جامعه تأکید کردند.