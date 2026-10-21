چهاردهمین کنگره ملی دوسالانه آسم، آلرژی و ایمونولوژی با حضور متخصصان و صاحب‌نظران در دانشگاه علوم پزشکی اراک آغاز به کار کرد؛ رویدادی که طی سه روز به بررسی آخرین دستاورد‌های علمی، چالش‌های آلودگی هوا و افزایش شیوع بیماری‌های آلرژیک می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چهاردهمین کنگره ملی دوسالانه آسم، آلرژی و ایمونولوژی با حضور پزشکان، متخصصان و استادان برجسته در دانشگاه علوم پزشکی اراک آغاز به کار کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک و دبیر علمی کنگره در این آیین با اشاره به استقبال گسترده پزشکان متخصص و فوق‌تخصص رشته‌های مرتبط گفت: امیدواریم این رویداد علمی که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اراک و انجمن آسم و آلرژی ایران برگزار شده، به ارتقای سطح علمی جامعه پزشکی منجر شود. دکتر جواد نظری افزود: با توجه به وضعیت آلودگی هوا در استان مرکزی و به‌ویژه شهر اراک، مسائل و مشکلات ناشی از آن در این همایش از منظر علمی بررسی و نظریه‌پردازی می‌شود.

دکتر محمد نبوی، فوق‌تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز تبادل آخرین یافته‌های علمی و ارتقای آگاهی عمومی و بیماران را از اهداف این همایش برشمرد و تصریح کرد: افزایش شیوع این بیماری در کشور نگران‌کننده است، هزینه‌های سنگینی بر خانواده‌ها و جامعه تحمیل می‌کند و می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و حتی مرگ‌ومیر منجر شود؛ لذا برگزاری چنین رویداد‌هایی برای آموزش خانواده‌ها، پزشکان و برنامه‌ریزان بسیار اثرگذار است.

دکتر محمدحسن بمانیان، دبیر انجمن آسم و آلرژی ایران نیز با بیان اینکه بین ۱۴ تا ۱۵ درصد از جمعیت کشور به آسم (آلرژی تنفسی تحتانی) و بیش از ۲۰ درصد به آلرژی‌های تنفسی فوقانی مبتلا هستند، گفت: با احتساب سایر آلرژی‌ها از جمله غذایی، دارویی و پوستی، کمتر کسی است که درگیر این عوارض نباشد یا در آینده به آن مبتلا نشود. وی افزود: از آنجا که آلرژی از معضلات قرن حاضر است و آمار ابتلا در کشور رو به افزایش است، ارتقای دانش عمومی در مقابله با این بیماری ضرورت دارد.

شایان ذکر است بالغ بر ۲۵۰ مقاله در حوزه آسم و آلرژی به دبیرخانه همایش ارسال شده که مقالات برگزیده با رأی هیئت داوری و کمیته علمی در این همایش سه روزه ارائه خواهند شد. چهاردهمین کنگره ملی دوسالانه آسم، آلرژی و ایمونولوژی از امروز تا اول آبان‌ماه به مدت سه روز در اراک جریان دارد.