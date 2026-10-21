به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع گفت‌و‌گو با نسل Z با اشاره به گسترش اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و دسترسی گسترده نسل جدید به اطلاعات گفت: این نسل در شرایطی رشد کرده که با سبک‌های مختلف زندگی، تحولات علمی و فناوری و تجربه‌های جهانی آشناست از این رو انتظارات و مطالبات متفاوتی دارد و مدیران، خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها باید این تغییرات را درک کنند.

وی افزود:گسترش دسترسی به اطلاعات موجب افزایش خواسته‌ها و انتظارات مردم شده است با این حال پاسخگویی به مطالبات باید با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، منابع مالی و امکانات اجرایی صورت گیرد و مدیران ضمن شنیدن مشکلات مردم باید محدودیت‌ها را نیز شفاف توضیح دهند.

استاندار با اشاره به تعدد جلسات و کارگروه‌ها گفت: تشکیل جلسه به‌تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی و اعتبارات خود برای رفع مسائل اقدام کند و ساختار بودجه‌ریزی و تخصیص منابع نیز تابع مقررات مشخصی است و جابه‌جایی اعتبارات به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

رحمانی با اشاره به محدودیت منابع دولت و شرایط اقتصادی کشور گفت: میزان درآمد‌های نفتی، مالیاتی و تحقق منابع باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و تا ۲۹ مهرماه، تخصیص اعتبارات عمرانی استانی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد بوده و بخشی از اعتبارات طرح‌ها نیز صرف پرداخت حقوق نیرو‌های شاغل می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت نسل Z بدون نگاه تقابلی افزود: فردیت، آزادی انتخاب، عدالت، برابری فرصت‌ها، استقلال شخصی، شفافیت، حق انتقاد و مشارکت اجتماعی از مطالبات مهم نسل جدید است و نهاد‌های اجتماعی و مدیریتی نمی‌توانند تنها با الگو‌های گذشته به نیاز‌های امروز پاسخ دهند و باید میان حفظ ارزش‌های فرهنگی و فراهم کردن فرصت پرسشگری و گفت‌و‌گو تعادل برقرار شود.

استاندار استفاده از مشاوران آشنا با ویژگی‌های نسل جدید در مدارس و دانشگاه‌ها را ضروری دانست و گفت: برای شناخت دغدغه‌های نوجوانان و جوانان باید از افرادی استفاده شود که زبان و مسائل آنان را درک می‌کنند و همچنین دانشگاه‌ها باید محیطی برای یادگیری، نقد، گفت‌و‌گو و فعالیت اجتماعی باشند و در برخورد با دانشجویان و استادان، گرایش سیاسی افراد ملاک تبعیض قرار نگیرد.

رحمانی با اشاره به نقش نیروی انسانی متخصص در توسعه استان افزود: آینده توسعه به جوانانی وابسته است که با فناوری اطلاعات، نانو، هوش مصنوعی و تحولات علمی آشنا باشند و بر اساس آمار ارائه‌شده تعداد هسته‌های فناور استان از ۱۶۱ مورد در آغاز فعالیت دولت به بیش از ۳۶۰ مورد و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۷ شرکت به ۳۰ شرکت رسیده است و حدود ۳۰ شرکت دیگر نیز در آستانه دانش‌بنیان شدن قرار دارند.

وی راه‌اندازی کارخانه نوآوری توسعه فضای پارک علم و فناوری، گسترش همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی و برگزاری بیش از ۶۰ رویداد استارتاپی در دو سال اخیر را از اقدامات انجام‌شده برشمرد و گفت: این ظرفیت‌ها باید در خدمت فارغ‌التحصیلان، پژوهشگران و جوانان قرار گیرد هرچند هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.

استاندار با اشاره به برنامه‌های سرمایه‌گذاری استان گفت: سهم کهگیلویه و بویراحمد از شرکت‌های دانش‌بنیان و کارگاه‌های دارای بیش از ۱۰ نیروی کاردر ابتدای فعالیت دولت حدود دو دهم درصد بوده در حالی که سهم جمعیتی استان حدود یک درصد است و برای رفع این فاصله ۷۶ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف شده که حجم سرمایه‌گذاری آنها حدود ۸.۵ میلیارد دلار و بیش از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی عنوان شده است.

رحمانی افزود: طرح‌هایی از جمله پالایشگاه، تولید لوله‌های بدون درز، پروژه‌های پتروشیمی و کارخانه شیشه در منطقه ویژه اقتصادی گچساران و دیگر نقاط استان در حال پیگیری است و در صورت اجرای این طرح‌ها حدود ۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و دو تا سه برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد

وی با اشاره به طرح‌های نفت و گاز گفت: عملیات لرزه‌نگاری در میدان نفتی مختار و دیگر میادین استان در حال انجام است و تجهیزات حفاری نیز به استان منتقل شده است.

استاندار توسعه آبزی‌پروری را از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی استان دانست و گفت: تولید ماهی از حدود ۲۳ هزار تن به بیش از ۲۹ هزار تن افزایش یافته و تولید ماهیان خاویاری نیز به حدود ۶۵۰ تن رسیده است و توسعه ظرفیت تولید ماهیان خاویاری تا ۲۰ هزار تن و گسترش پرورش ماهی در آب‌های گرم نیز در برنامه‌ها قرار دارد.

رحمانی با اشاره به اعتبارات سفر رئیس‌جمهور و تسهیلات بانکی افزود: برای بخشی از تسهیلات بانکی حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان برنامه‌ریزی شده که بنا بر آمار مطرح‌شده حدود ۲۰ درصد آن به مرحله نهایی قرارداد رسیده و ۲۵ تا ۳۰ درصد دیگر در آستانه انعقاد قرارداد است.

وی با بیان اینکه اشتغال‌زایی باید از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری دنبال شود گفت: صدور نامه برای افراد جویای کار به‌تنهایی مشکل بیکاری را حل نمی‌کند و اولویت مدیران باید رفع موانع پروژه‌هایی باشد که ظرفیت ایجاد صد‌ها یا هزاران فرصت شغلی دارند.

استاندار با اشاره به انتقاد‌های مطرح‌شده درباره عملکرد دستگاه‌ها گفت: نمی‌توان ادعا کرد که همه امور به‌درستی انجام می‌شود یا هیچ رفتار نادرستی وجود ندارد و جوانان می‌توانند موارد تخلف یا برخورد نامناسب را به‌صورت مستند و مکتوب به مدیران مربوط معاونان استاندار یا روابط عمومی منتقل کنند و در صورت درخواست موضوع با حفظ محرمانگی پیگیری خواهد شد.

رحمانی با اشاره به مشکلات رفاهی و آموزشی دانشجویان گفت: مسائل مربوط به خوابگاه، رفت‌وآمد، آسفالت مسیر‌های دانشگاهی، حمل‌ونقل، کیفیت غذا و سایر خدمات دانشجویی در جلسات با رؤسای دانشگاه‌ها مطرح شده و پیگیری می‌شود و دانشجویان باید فرصت فعالیت علمی، اجتماعی و سیاسی و بیان دیدگاه‌های خود را داشته باشند و مسئولان دانشگاهی نیز باید کیفیت آموزش و خدمات رفاهی را ارتقا دهند.

وی ارتباط دانشگاه با صنعت را ضروری دانست و افزود: پژوهش‌ها باید مسئله‌محور باشند و برای حل مشکلات واقعی جامعه و بخش تولید انجام شوند و دستگاه‌های اجرایی باید نیاز‌ها و مسائل خود را در اختیار دانشگاه‌ها قرار دهند تا استادان و پژوهشگران برای آنها راهکار ارائه کنند و منابع پژوهشی به نتایج کاربردی منجر شود.

استاندار توسعه آموزش و پرورش را زیربنای پیشرفت کشور دانست و گفت: تحول آموزشی تنها به ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات محدود نیست بلکه کیفیت آموزش، روش‌های یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان نیز اهمیت دارد و بر اساس آمار ارائه‌شده عملکرد استان در طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی بیش از ۸۵ درصد و متوسط کشور حدود ۷۳ درصد بوده است.

رحمانی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی استان افزود: کهگیلویه و بویراحمد یک‌هزار و ۶۴۳ روستای دارای سکنه دارد که حدود ۷۲۰ روستا بیش از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت دارند.

وی با اشاره به دشواری دسترسی به برخی مناطق دورافتاده از جمله مناطقی در شهرستان مارگون گفت: مشکلات این مناطق بررسی شده و اقداماتی برای رفع آنها در دستور کار قرار دارد هرچند محدودیت منابع اجازه نمی‌دهد همه مسائل هم‌زمان حل شوند.

وی همچنین تأکید کرد مدارس دولتی و غیردولتی باید حداقل استاندارد‌های فضای آموزشی را رعایت کنند و کیفیت محیط یادگیری دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد

استاندار با اشاره به مدیریت محله‌محور گفت: برای حل مشکلات هر محله باید ابتدا ظرفیت‌های مردم و امکانات محلی شناسایی شود و در مواردی که مردم به‌تنهایی توان رفع مشکل را ندارند و دستگاه‌های مسئول وارد عمل شوند.

رحمانی همچنین با تأکید بر مشارکت همگانی در توسعه گفت: همه افراد جامعه باید متناسب با توان خود در تولید، سازندگی و افزایش درآمد کشور نقش داشته باشند و نقد‌ها باید شنیده شوند و زمینه اصلاح عملکرد را فراهم کنند در عین حال، ارزیابی مسائل باید با توجه به ظرفیت‌ها، محدودیت منابع و شرایط اجرایی صورت گیرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بر اهمیت حفظ همبستگی و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: تعامل با دیگر کشور‌ها باید بر پایه احترام متقابل باشد و نیروی انسانی متخصص و جوانان توانمند از سرمایه‌های اصلی کشور هستند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان از پیشنهاد تشکیل شورای حداکثر ۱۵ نفره نمایندگان جوانان خبر داد و گفت: اعضای این شورا باید با انتخاب خود جوانان و به‌گونه‌ای تعیین شوند که طیف‌ها و حوزه‌های مختلف را نمایندگی کنند و قرار است با هماهنگی مجموعه ورزش و جوانان دست‌کم ماهی یک نشست با این نمایندگان برگزار شود تا مطالبات جمع‌بندی و برای پیگیری آنها برنامه‌ریزی شود.

رحمانی با تأکید بر استمرار گفت‌و‌گو با نسل جدید گفت: مدیران باید به دیدگاه‌های جوانان احترام بگذارند و مسائل آنان را بشنوند و برای رفع مشکلات اقدام کنند و جوانان نیز ضمن حفظ حق مطالبه‌گری و انتقاد، باید واقعیت‌های اجرایی و محدودیت‌های موجود را در نظر داشته باشند و توسعه استان با مشارکت مردم، استفاده از ظرفیت جوانان و پیگیری مستمر برنامه‌های اقتصادی، آموزشی و اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.

جوانان شرکت کننده در این نشست مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات خود را در حوزه‌های آموزشی، اشتغال، ورزش و مدیریت استان مطرح کردند.

به‌روز نبودن مشاوره‌های مدارس، کمبود امکانات دانشگاه هنر، نبود فضا‌های ورزشی مناسب، ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه و کمبود فرصت‌های شغلی در شهرستان‌ها از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

جوانان همچنین با انتقاد از وضعیت برخی مدارس غیردولتی و مشکلات اداری، خواستار ایجاد بستر مناسب برای گفت‌و‌گو با مسئولان، پاسخ‌گویی به مطالبات و استفاده از ظرفیت نسل جدید در مدیریت استان شدند.