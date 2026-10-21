به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، عبدالامیر نیرومند با اشاره به توسعه واحدهای تولید تخم‌مرغ در خوزستان گفت: در سه‌ماهه نخست امسال، یک واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت ۶۰ هزار قطعه در هر دوره و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به چرخه تولید استان اضافه شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این واحد در هر دوره تولید، بیش از هزار و ۳۲۰ تن تخم‌مرغ خوراکی تولید و به بازار مصرف عرضه کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: این استان در حال حاضر ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه دارد.

نیرومند ابراز امیدواری کرد با تأمین بخشی از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق نظام بانکی، تعداد واحدهای فعال تولید تخم‌مرغ در استان تا پایان سال افزایش یابد.

وی با قدردانی از تلاش مرغداران، تشکل‌ها، زنجیره‌های تولید و فعالان صنعت طیور استان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های خوزستان در حوزه تولیدات کشاورزی و دام و طیور و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش می‌شود این استان در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه گوشت مرغ و تخم‌مرغ، تبدیل شود.