مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از وصول ۲۰ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان درآمد‌های عمومی در شش ماهه نخست امسال خبر داد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقی‌زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس و دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس اعلام کرد : درآمد‌های مالیاتی با رشد ۴۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۱۹ هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان رسیده است. همچنین سایر درآمد‌ها با افزایش ۱۲ درصدی، به رقم ۶۶۸ میلیارد تومان رسید.

تقی‌زاده با تحلیل سهم اجزای درآمدی خاطرنشان کرد که درآمد‌های مالیاتی با اختصاص ۹۶.۷ درصد از سهم کل درآمد‌های عمومی، بیشترین نقش را ایفا کرده‌اند و مابقی سهم به سایر درآمد‌ها از جمله جرائم، مالکیت دولت، خدمات و فروش کالا اختصاص یافته است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، سهم درآمد‌های مالیاتی ۹۵.۹ درصد بود.

دبیر ستاد تجهیز درآمد در خصوص میزان تحقق درآمد‌ها تصریح کرد: عملکرد درآمد‌های عمومی استان در شش ماهه نخست سال نسبت به رقم مصوب، با تحقق ۷۶ درصدی روبه‌رو بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود : این رقم نسبت به تحقق ۶۶ درصدی در ۵ ماهه نخست سال، نشان‌دهنده بهبود روند وصول است.

تقی‌زاده عوامل عدم تحقق کامل درآمد‌ها را شامل شرایط اضطراری، ابهام در فضای اقتصادی، تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و تقسیط مطالبات بنگاه‌های اقتصادی دانست.

وی با اشاره به مشارکت ۱۴ دستگاه اجرایی در وصول درآمدها، نقش کلیدی اداره کل امور مالیاتی را با سهم ۹۶.۷ درصدی برجسته کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس بر ضرورت واقع‌بینی در پیش‌بینی‌ها و توجه به ظرفیت‌های وصول متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد.