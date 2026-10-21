جاده راهبردی دژکرد اقلید فارس به شهر پادنا استان اصفهان به طول ۱۳ کیلومتر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرماندار شهرستان اقلید گفت: در راستای تسهیل تردد و بهبود دسترسی مناطق روستایی، مسیر دژکرد این شهرستان به شهر پادنا در استان اصفهان به طول ۱۳ کیلومتر و هزینه بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

مرادی افزود: برای ساخت این جاده بیش از ۱۳۰ هزارمترمکعب خاک برداری و خاک ریزی شده و ۲۶ دستگاه پل برای عبور ایمن در طول مسیر به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار اقلید افزود: با افتتاح این طرح بیش از ۳۵ هزار نفر از ساکنان بخش سده اقلید در فارس از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.