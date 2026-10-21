نشست فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان با محوریت انتخابات، انرژی و مسائل اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ استاندار اصفهان در این نشست با بیان اینکه اینگونه نشست‌ها مستمر برای حل مشکلات سراسر استان برگزار می‌شود گفت: در این شرایط باید همه فرمانداران تمام تلاش خود را برای حل مشکلات مختلف مردم در همه حوزه به کار ببندند.

مهدی جمالی نژاد در ادامه افزود: موضوعات مختلف اعم از انرژی و اقتصادی جزو موارد مهمی است که در پیش روی فرمانداران است و آنها باید با نگاه ویژه درصد برطرف کردن چالش‌ها در این حوزه‌ها باشند.

جمالی نژاد گفت: مدیریت کلان استان در کنار فرمانداران است و هر شهرستانی که در حوزه‌های مختلف مثل انرژی و اقتصاد دچار مشکل باشد با تمام توان کمک خواهیم کرد که این مشکلات به حداقل برسد تا مردم دچار چالش نباشند.

استاندار اصفهان افزود: انتخابات هم از دیگر موضوعات این نشست بود که هرچند همچنان زمان مشخصی برای آن تعیین نشده، اما فرمانداران و حوزه‌های مختلف انتخاباتی باید آمادگی و هماهنگی لازم را برای برگزاری آن داشته باشند و پیش بینی‌های مناسب را انجام دهند.