به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زهرا حردانی، ماما و کارشناس مرکز نفس آبادان، با حضور داوطلبانه در تجمعات شبانه حمایت از ایران و نیروهای مسلح، به خانواده‌ها درباره فرزندآوری و پیشگیری از سقط عمدی مشاوره می‌دهد.

این کارشناس با حضور در میان تجمع‌کنندگان، ضمن همراهی با مردم، به آگاهی‌بخشی درباره اهمیت فرزندآوری و آینده جمعیتی کشور می‌پردازد.

حردانی، حمایت از خانواده‌ها و توجه به آینده جمعیتی ایران را از مسئولیت‌های اجتماعی خود می‌داند و با دغدغه آنچه جنگ جمعیتی می‌نامد، خدمات مشاوره‌ای را به‌صورت داوطلبانه در این تجمعات ارائه می‌کند.