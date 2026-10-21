پوستر هنرواره ملی «حماسه خونخواهی خورشید» در شیراز رونمایی شد ؛ هنرواره‌ای که با هدف تجلیل از خونخواهی شهدا و در راستای لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس ، از پوستر هنرواره ملی «حماسه خونخواهی خورشید» در شیراز رونمایی شد؛ هنرواره‌ای که با هدف تجلیل از خونخواهی شهدا و در راستای لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ولدان، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: این هنرواره با محوریت خونخواهی شهدا، در پاسخ به پیام رهبری مبنی بر عهد خونخواهی برای رهبر معظم و تمامی شهدای جنگ‌های تحمیلی برگزار می‌شود.

استرحام، دبیر این هنرواره، با اشاره به تنوع رشته‌های شرکت‌کننده گفت : این جشنواره در حوزه‌های پوستر، کاریکاتور، کارتون، سرود و تئاتر طراحی شده است.

وی تأکید کرد هنرمندان و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۳۰ آذرماه به نشانی «دین هنر رسانه نقطه‌ای آر» ارسال کنند.

اختتامیه این جشنواره برای ۸ اسفند ماه، یک روز پیش از اولین سالگرد شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی در شیراز، برنامه‌ریزی شده است.