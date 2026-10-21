به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: کشاورزان این شهرستان در حال برداشت خرما از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار نخلستان‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۱۸ هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف کنند.

مهدی اعیان منش با بیان اینکه تاکنون چهار واحد بسته بندی خرما ساخته شده است، افزود: شاهانی، خاصویی، پیارم، گنتار و زاهدی از ارقام مختلف خرما در این شهرستان است.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.