تیم فولاد سیرجان در هفته اول لیگ برتر والیبال ایران برابر تیم تازه‌وارد تهران بیشه چمستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در این دیدار تیم تهران بیشه چمستان، یکی از دو نماینده مازندران در فصل جدید لیگ برتر، از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی گهرروش سیرجان به مصاف فولاد سیرجان ایرانیان رفت و تیم والیبال فولاد سیرجان که امسال به عنوان نماینده آسیا در رقابت‌های قهرمانی جهان شرکت می کند، هفته نخست لیگ برتر مردان را با شکست سه بر صفر تهران بیشه چمستان شروع کرد.

فولاد سیرجان در ست اول تا سوم این دیدار با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳ ، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۸ فاتح میدان شد.

تهران بیشه چمستان در گروه نخست با تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، سپاهان اصفهان، چادرملو اردکان، مهرگان نور، پاس گرگان، رازین پلیمر و استقلال هم‌گروه است.

در گروه دوم نیز تیم‌های شهداب یزد، پیکان تهران، شهرداری ارومیه، صنعتگران امید، طبیعت اسلامشهر، مس رفسنجان، مس سونگون و مقدم قزوین حضور دارند.