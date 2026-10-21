معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد : مجموعه انتظامی همواره خود را حامی و همراه جامعه فرهنگیان و دانش آموزان می‌داند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای ترویج فرهنگ قانون‌مداری، انضباط اجتماعی و ارتقای حس امنیت در میان نسل نوجوان کشور، ویژه برنامه «زنگ پلیس» با حضور سرهنگ آرامش معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان یزد در مدرسه آموزگار برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ آرامش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، نقش مدارس را در تحکیم پایه‌های نظم و امنیت غیر قابل انکار دانست و اظهار داشت: دانش‌آموزان؛ پلیس یار امروز و حافظان قانون و آینده‌سازان فردای ایران اسلامی هستند.

وی گفت: نهادینه‌سازی رفتار‌های قانون مدارانه، احترام به حقوق دیگران باید از سنین پایه و نیمکت‌های مدرسه آغاز شود و مجموعه انتظامی همواره خود را حامی و همراه صمیمی جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان می‌داند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد افزود: تعامل پایدار و سازمان‌یافته میان مجموعه فراجا و آموزش و پرورش، در پیشگیری از آسیب‌های نوپدید اجتماعی و تهدیدات فضای مجازی برای نوجوانان تاثیرگذار است.

گفتنی است نواختن نمادین زنگ پلیس، اهدای کارت همیار پلیس و تجلیل، از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این مراسم بود.