\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc\u061b\u00a0 \u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u062f\u0633\u062a\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u06cc\u06a9\u200c\u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06af\u0627\u0648\u0627\u062a \u0628\u0631\u0642 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc\u060c \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0627\u062e\u062a\u0635\u0627\u0635 \u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0647\u062f\u0641\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u060c \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0642 \u062e\u0648\u0631\u0634\u06cc\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f6 \u0628\u0647 \u067e\u0646\u062c \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06af\u0627\u0648\u0627\u062a \u0628\u0631\u0633\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0648\u0698\u0647\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u062c\u0644\u0648\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\n\n \n