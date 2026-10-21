دادستان اصفهان بر شفافیت در مدیریت دارایی‌ها، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در بازدیدی سرزده از انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان گفت: هدف از این بازدید، ارزیابی میدانی عملکرد مجموعه مسئول در نگهداری و تعیین تکلیف اموال تصرف و همچنین بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی است.

سید محمدموسویان با اشاره به اهمیت ساماندهی اموال تملیکی افزود: مدیریت این دارایی‌ها باید با رعایت کامل الزامات قانونی، شفافیت در فرآیند‌ها و نظارت دقیق بر وضعیت کالا‌ها همراه باشد و رسیدگی به پرونده‌های معوق نیز با جدیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و جلوگیری از انباشت طولانی‌مدت اموال در انبارها، از موضوعات مهمی است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی است و با پیگیری‌های دستگاه قضایی و اقدامات مدیران دستگاه‌های مربوط، بخش قابل توجهی از کالا‌های تعیین تکلیف‌نشده تعیین وضعیت شده‌اند و سایر اقلام نیز با شناسایی و ساماندهی مشخص، در مسیر رسیدگی قرار دارند.

موسویان از تشکیل کارگروه ویژه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال تملیکی خبر داد و گفت: در این کارگروه، تعیین تکلیف کالا‌های فسادپذیر در اولویت قرار می‌گیرد و پرونده سایر کالا‌ها نیز با سرعت بیشتری بررسی خواهد شد و تسریع در تصمیم‌گیری‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های مربوط از تحمیل خسارت به اموال عمومی جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: تعیین تکلیف سریع و قانونی کالا‌های موجود در انبارها، علاوه بر جلوگیری از رسوب طولانی‌مدت اموال و کاهش هزینه‌های نگهداری، نقش مهمی در صیانت از حقوق بیت‌المال و ارتقای شفافیت در مدیریت دارایی‌های تحت نظارت دستگاه‌های مسئول دارد.