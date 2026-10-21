به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی خانقائی معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از محور‌های آسیب‌دیده سیلاب در مینودشت ابراز امیدواری کرد گفت: با تامین اعتبارات موردنیاز اقدامات لازم برای اصلاح و بازسازی محور‌های آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

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مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در نشست خبری گفت: اجلاسیه ۴۹۰ دانش‌آموز و ۱۱۰ معلم شهید گلستان در راستای دومین کنگره ملی ۴ هزار شهید استان سوم آبان در گرگان برگزار می‌شود.

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در راستای برگزاری اجلاسیه ۴ هزار شهید استان «رهروان شهدا» , در مینودشت برگزار شد.

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پرستاران شهرستان رامیان قدردانی شدند.

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پویش سلامت دهان و دندان با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان در زمینه سلامت در کلاله برگزار شد.