به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، روند صادرات کالا از مرز تجاری شلمچه همچنان افزایشی است؛ موضوعی که با صف خودروهای حامل بار در این پایانه تجاری به چشم می‌خورد.

بازرگانان ایرانی و عراقی در این مرز مشغول خرید و فروش محصولاتی از جمله میوه، تره‌بار و مصالح ساختمانی هستند؛ کالاهایی که از شهرهای مختلف کشور به شلمچه منتقل می‌شوند تا راهی بازار عراق شوند.

تجار عراقی نیز با حضور در نقطه صفر مرزی، از استقبال خود از کالاهای ایرانی می‌گویند و بر آمادگی بازار عراق برای خرید محصولات باکیفیت ایران تأکید می‌کنند.

مرزهای زمینی خوزستان با تسهیل مبادلات تجاری، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور دارند؛ مسیری که کالاهای ایرانی را از شهرهای مختلف کشور به بازارهای منطقه می‌رساند.

مدیر گمرک مرز تجاری شلمچه با اشاره به جایگاه این مرز در صادرات محصولات ایرانی به عراق گفت: با تداوم روند صادرات از مرزهای تجاری خوزستان، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال حدود ۳ میلیارد دلار کالا از مرزهای این استان صادر شود.