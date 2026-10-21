به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، جمعی از مسئولان اجرایی مهاباد امروز با حضور در روستای پایین دره، مسائل و مشکلات این روستا را بررسی و برنامه‌ریزی لازم را برای رفع این مشکلات در دستور کار قرار دادند. در این بازدید میدانی اعلام شد؛ بیش از ۷۰ درصد روستا‌های بخش مرکزی مهاباد تا آخر امسال از نعمت آسفالت معابر روستایی برخوردار می‌شوند. رسول قادرنژاد عضو شورای اسلامی روستای پایین دره خطاب به مسئولان اجرایی گفت: آسفالت معابر و کوچه‌ها مهمترین مطالبه اهالی پایین دره است. فرماندار ویژه مهاباد هم دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات مربوط به آسفالت معابر و کوچه‌های روستا را صادر کرد. کشور محمدی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهاباد هم می‌گوید: بهبود خدمات‌دهی عمومی و رسیدگی به مسائل روزمره مردم، از عوامل مهم افزایش رضایتمندی روستاییان است.