ترامپ رییس جمهور آمریکا گفته بود ایرانی‌ها را به عصر حجر می برد، غافل از آنکه کاوِش‌های باستان‌شناسی در تپه پوستچی شیراز ، نشان‌دهنده شکل‌گیری نخستین پایه‌های تمدن جهانی در ایران در عصر حجر است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس ، کاوِش‌های باستان‌شناسی در تپه پوستچی، نشان‌دهنده شکل‌گیری نخستین پایه‌های تمدن جهانی در ایران در عصر حجر است که با کشف ابزار‌های اولیه نوشتار و شمارش، جایگاه تاریخی این منطقه را بازتعریف می‌کند.

یافته‌های جدید از تپه ۷۵۰۰ ساله پوستچی، از جمله ساخت کوزه‌های ابتدایی، ابزار‌های ریسندگی و نخستین نمونه‌های ابزار نوشتار و شمارش، گواهی بر پیشرفته بودن این تمدن در دوران باستان است.

بر اساس یافته‌های پژوهشگران، این منطقه در دوران مذکور به عنوان یک کارگاه بزرگ ساخت سلاح و ابزار شناخته می‌شد.

در این تمدن، سیستم‌های مبادله‌ای نیز از این قاعده مستثنی نبودند؛ به‌گونه‌ای که مردم با آوردن سنگ‌ها و صدف‌های ارزشمند، ابزار‌های مورد نیاز خود را از این مرکز تهیه می‌کردند.

این یافته‌ها برخلاف ادعا‌های اخیر درباره عقب‌ماندگی تاریخی ایران، نشان‌دهنده نقش محوری این سرزمین در بنیان‌گذاری اصول تمدنی جهان است.

ترامپ رییس جمهور آمریکا گفته بود ایرانی‌ها را به عصر حجر میبرد، غافل از آنکه در عصر حجر این ایران و ایرانی بوده که پایه‌های تمدن جهان را بنیان گذاشته است.