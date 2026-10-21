غار آهکی و ۷۰ میلیون ساله «نخجیر» در دلیجان به عنوان یکی از جاذبه‌های شگفت‌انگیز طبیعی کشور، با آماده‌سازی مسیر‌های گردشگری، میزبان گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ غار نخجیر دلیجان با قدمتی حدود ۷۰ میلیون سال، یکی از جاذبه‌های بی‌نظیر طبیعی و گردشگری استان مرکزی است که غاری آهکی محسوب شده و بخش‌هایی از آن برای بازدید عموم گردشگران آماده‌سازی شده است.

این غار شگفت‌انگیز، جلوه‌ای خیره‌کننده از هنر آفرینش در دل زمین است که بازدیدکنندگان، عظمت آن را نشانه دیگری از شگفتی‌های خلقت می‌دانند.

به گفته محمودی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، غار نخجیر دومین غار آهکی جهان به شمار می‌رود و قدمت آن به حدود ۷۰ میلیون سال پیش بازمی‌گردد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲ کیلومتر از این غار شناسایی شده است، افزود: هم‌اکنون یک‌هزار و ۲۰۰ متر از مسیر غار با اقداماتی همچون کف‌سازی و نورپردازی استاندارد، برای بازدید ایمن گردشگران مهیا شده است.