نخستین دوره لیگ برتر روئینگ بانوان با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی سد شهرچای ارومیه به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین دوره لیگ برتر روئینگ بانوان باشگاه‌های کشور با حضور هفت تیم و به میزبانی سد شهرچای ارومیه برگزار شد و در پایان، تیم دانشگاه آزاد اسلامی با کسب ۱۰۰ امتیاز عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد. تیم استقلال با ۹۱ امتیاز در جایگاه دوم ایستاد و تیم میداف با کسب ۵۵ امتیاز به مقام سوم رسید.

در این رقابت‌ها تیم‌های بایوفورمول با ۴۳ امتیاز، آیینوش با ۳۴ امتیاز و آمیرا با ۲۹ امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های چهارم تا ششم قرار گرفتند. تیم افق پارس نیز در رده هفتم جدول نهایی جای گرفت.

این مسابقات ۲۸ و ۲۹ مهر در دو بخش رفت و برگشت برگزار شد و تیم‌ها در مواد مختلف روئینگ به مصاف یکدیگر رفتند. حضور ملی‌پوشان شاخص تیم ملی روئینگ بانوان در ترکیب تیم‌های شرکت‌کننده، بر کیفیت فنی رقابت‌ها افزود و فرصت مناسبی برای نمایش توانمندی ورزشکاران این رشته فراهم کرد.

استقبال بسیار خوب از نخستین دوره لیگ برتر روئینگ بانوان، از نکات قابل توجه این رویداد بود؛ رقابت‌هایی که با حضور هفت تیم باشگاهی و جمعی از چهره‌های شاخص روئینگ بانوان کشور، فضایی رقابتی و جذاب را در سد شهرچای ارومیه رقم زد.

همچنین فروحی، دبیرکل فدراسیون، و حسنی، نایب‌رئیس بانوان فدراسیون، با حضور در محل برگزاری مسابقات، این رویداد ورزشی را از نزدیک پیگیری کردند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم دانشگاه آزاد اسلامی بر سکوی نخست ایستاد، استقلال عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم میداف نیز با قرار گرفتن در جایگاه سوم، پرونده نخستین دوره لیگ برتر روئینگ بانوان باشگاه‌های کشور را بست.

رده‌بندی نهایی تیم‌ها:

۱. دانشگاه آزاد اسلامی – ۱۰۰ امتیاز

۲. استقلال – ۹۱ امتیاز

۳. میداف – ۵۵ امتیاز

۴. بایوفورمول – ۴۳ امتیاز

۵. آیینوش – ۳۴ امتیاز

۶. آمیرا – ۲۹ امتیاز

۷. افق پارس – صفر امتیاز