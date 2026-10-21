به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شاگردان رحمان محمدی‌راد که هنوز مطالباتشان را دریافت نکرده‌اند، مجوز بازی مقابل فولاد مبارکه سپاهان را نگرفتند تا نماینده اصفهان بدون برگزاری مسابقه پیروز شود؛ هدیه‌ای که مدیران و سرپرستان مشهدی، پیش از بازیکنان سپاهان، زحمتش را کشیدند.

فدراسیون والیبال اعلام کرده این تصمیم برای احقاق حقوق بازیکنان و مربیان و به‌دلیل عمل‌نکردن استقلال به تعهداتش گرفته شده است. حاصل باشگاه‌داری با جیب خالی و وعده‌های بی‌پشتوانه همین است: بازیکن طلبکار می‌ماند، تیم باخت فنی می‌خورد و اعتبار باشگاه خرج بدهی کسانی می‌شود که با تیم سپهرصدرا نیز نتوانستند لیگ را به پایان برسانند.